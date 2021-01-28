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СМИ узнали о планах Трампа письменно выступить на процессе по импичменту

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выступить на процессе об импичменте в американском сенате с письменными показаниями. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Как рассказали источники канала, Трамп в таком случае не появится на слушаниях лично, чтобы защититься по выдвинутым против него обвинениям.

В то же время экс-президент готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы. Так, к команде защитников Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, бывший сотрудник Минюста, который занимался делом 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински, передает NBC News.

Также главный юрист Трампа в этом процессе Бутч Бауэрс может нанять еще одного защитника в качестве эксперта по конституционным вопросам.

Офисы Бауэрса, Ховарда и Трампа не ответили на запрос телеканала.

Сенат отклонил попытку признать импичмент Трампа неконституционным
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Рэнд Пол

В середине января палата представителей конгресса США большинством голосов утвердила обвинения против Трампа, тогда еще находившегося на посту президента. Выступающие за импичмент демократы утверждают, что, находясь на посту президента, он позволял себе высказывания, которые подстрекали людей на штурм Капитолийского холма и здания конгресса и в итоге привели к беспорядкам. За импичмент проголосовали 232 конгрессмена, против — 197.

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Позже члены палаты представителей передали резолюцию об импичменте в сенат. Лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщал, что слушания по этому делу должны начаться на неделе с 8 февраля.

Президент США Джо Байден заявил, что сомневается в успехе процедуры импичмента. По его мнению, противники Трампа в сенате не наберут достаточно голосов для того, чтобы признать президента виновным. Чтобы это произошло, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. Это значит, что демократам нужно получить голоса 17 республиканцев.

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