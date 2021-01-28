СМИ узнали о планах Трампа письменно выступить на процессе по импичменту

Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выступить на процессе об импичменте в американском сенате с письменными показаниями. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Как рассказали источники канала, Трамп в таком случае не появится на слушаниях лично, чтобы защититься по выдвинутым против него обвинениям.

В то же время экс-президент готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы. Так, к команде защитников Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, бывший сотрудник Минюста, который занимался делом 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински, передает NBC News.

Также главный юрист Трампа в этом процессе Бутч Бауэрс может нанять еще одного защитника в качестве эксперта по конституционным вопросам.

Офисы Бауэрса, Ховарда и Трампа не ответили на запрос телеканала.