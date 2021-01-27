Сенат отклонил попытку признать импичмент Трампа неконституционным

Сенат Конгресса США отклонил попытку республиканца Рэнда Пола от штата Кентуки признать процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа неконституционным. Об этом сообщает телеканал CNN.

Против рассмотрения данной инициативы выступили 55 сенаторов, 45 поддержали. Телеканал отмечает, что пять сенаторов-республиканцев проголосовали против предложения своего однопартийца, выступив на стороне демократов.

Автор инициативы настаивал на признании импичмента против Трампа противоречащим Конституции. Республиканец указывал, что поскольку бывший президент уже не занимает государственный пост, то в импичменте нет смыла. «Начиная с полудня прошлой среды Дональд Трамп не занимает ни одну из должностей, перечисленных в конституции, он является частным гражданином», — говорил сенатор.

В настоящее время члены палаты представителей передали в сенат резолюцию об импичменте. За две недели до этого нижняя палата парламента поддержала импичмент тогдашнему президенту Трампу. За признание его виновным проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. Лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщал, что слушания по делу об импичменте должны начаться 8 февраля.