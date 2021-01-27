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Сенат отклонил попытку признать импичмент Трампа неконституционным

Сенат Конгресса США отклонил попытку республиканца Рэнда Пола от штата Кентуки признать процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа неконституционным. Об этом сообщает телеканал CNN.

Против рассмотрения данной инициативы выступили 55 сенаторов, 45 поддержали. Телеканал отмечает, что пять сенаторов-республиканцев проголосовали против предложения своего однопартийца, выступив на стороне демократов.

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Автор инициативы настаивал на признании импичмента против Трампа противоречащим Конституции. Республиканец указывал, что поскольку бывший президент уже не занимает государственный пост, то в импичменте нет смыла. «Начиная с полудня прошлой среды Дональд Трамп не занимает ни одну из должностей, перечисленных в конституции, он является частным гражданином», — говорил сенатор.

В настоящее время члены палаты представителей передали в сенат резолюцию об импичменте. За две недели до этого нижняя палата парламента поддержала импичмент тогдашнему президенту Трампу. За признание его виновным проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. Лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщал, что слушания по делу об импичменте должны начаться 8 февраля.

Поддержавшие импичмент считают, что, находясь на посту президента, Трамп позволял себе высказывания, которые подстрекали людей на штурм Капитолийского холма и здания конгресса и в итоге привели к беспорядкам.

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