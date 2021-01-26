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Байден усомнился в успехе импичмента Трампу

Президент считает, что процедура импичмента должна состояться, однако не думает, что в сенате наберется достаточное количество голосов для признания Трампа виновным в подстрекательстве к восстанию
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Президент США Джо Байден считает, что процедура импичмента его предшественнику Дональду Трампу должна состояться, однако он сомневается в ее успехе. Об этом глава государства сообщил CNN.

«Я считаю это [процесс импичмента] должно произойти», — сказал он.

При этом президент признал, что это может оказать влияние на его повестку и кандидатов в его администрацию, однако заявил, что «эффект был бы хуже, если бы этого не произошло».

По мнению Байдена, сторонники импичмента в сенате не наберут достаточно голосов для того, чтобы признать президента виновным в подстрекательстве к восстанию.

Чтобы это произошло, резолюцию должны поддержать 67 сенаторов из 100, то есть две трети. Учитывая расстановку сил в нынешнем составе сената, демократам нужно получить голоса 17 республиканцев.

Резолюцию об импичменте Трампа внесли в сенат
Политика

Во вторник члены палаты представителей передали в сенат резолюцию об импичменте. За две недели до этого нижняя палата парламента одобрила импичмент тогда еще президенту Трампу. За признание его виновным проголосовали 232 конгрессмена, против — 197.

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Слушания по делу об импичменте должны начаться на неделе, которая стартует 8 февраля, сообщал лидер демократов в сенате Чак Шумер. Он пояснял, что до этого сенат будет занят другими делами, в том числе утверждением кандидатов на должности в кабинете.

Сторонники импичмента Трампу считают, что, находясь на посту президента, он позволял себе высказывания, которые подстрекали людей на штурм Капитолийского холма и здания конгресса, и в итоге привели к беспорядкам.

Автор
Мария Лисицына
Джо Байден Дональд Трамп импичмент
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