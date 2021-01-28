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Врач сообщила о негативных последствиях ношения сразу двух защитных масок

Ношение сразу двух масок для защиты от коронавируса может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости. Об этом сообщила глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман, передает «РИА Новости».

Гольцман отметила, что через две маски проникает меньшее количество частичек вируса.

«Но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», — сказала врач.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По ее словам, нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для ежедневной защиты от COVID-19.

Ранее ученые Университета здравоохранения Северной Каролины сообщили, что лучше всего от заражения коронавирусом защищают респираторы N95, их эффективность равна примерно 98%. Из числа «потребительских» немедицинских масок лучший результат показала двухслойная нейлоновая. Ее эффективность колеблется в зависимости от наличия нетканой вставки и алюминиевой переносицы от 44,7% до 79%.

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