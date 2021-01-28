Врач сообщила о негативных последствиях ношения сразу двух защитных масок

Ношение сразу двух масок для защиты от коронавируса может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости. Об этом сообщила глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман, передает «РИА Новости».

Гольцман отметила, что через две маски проникает меньшее количество частичек вируса.

«Но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», — сказала врач.

По ее словам, нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для ежедневной защиты от COVID-19.