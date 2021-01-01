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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи перечислили возможные последствия ношения масок

Фото: Esteban Felix / AP
Фото: Esteban Felix / AP

Ношение маски повышает риск травматизации. Об этом РБК сообщил врач общей практики сети здравоохранения ОАО РЖД «РЖД-Медицина» Евгений Хорошев.

В качестве примера он привел ситуацию, когда человек идет в маске и очках при минусовой температуре и у него запотевают стекла. Не раз люди оступались на ступеньках и падали, отметил он.

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Более того, когда теплый воздух при выдохе носителя маски встречается с холодным, может пострадать роговица.

«Дело в том, что роговица — это единственный орган человеческого организма, где нет ни одного капилляра. Она поглощает питательные вещества из капилляров, расположенных вокруг нее, с помощью диффузии. При попадании теплого воздуха оскудевает диффузная функция. И это может привести к преждевременному помутнению роговицы», — пояснил медик.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Чтобы избежать негативных последствий, нужно, чтобы маска правильно прилегала к лицу и не вызывала затруднений при выдохе. Как правило, это маски круглой или треугольной формы с фильтрами, заключил он.

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Офтальмолог многопрофильного медицинского центра «В Марьино» Мариам Аракелян в разговоре с РБК сочла ношение маски неопасным.

«Маска действительно должна прилегать плотно, и не для того, чтобы не вызвать синдром сухого глаза, а для того, чтобы защититься от инфекции», — отметила она.

По словам Аракелян, синдром сухого глаза может развиться при склонности к этому заболеванию, причем это зависит от возраста, климата и других условий.

Ранее инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова призвала пользоваться маской на улице зимой только при скоплении людей вокруг. В остальных случаях ее не стоит надевать, поскольку она быстро станет влажной и не будет выполнять защитную функцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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