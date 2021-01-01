Врачи перечислили возможные последствия ношения масок

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Ношение маски повышает риск травматизации. Об этом РБК сообщил врач общей практики сети здравоохранения ОАО РЖД «РЖД-Медицина» Евгений Хорошев.

В качестве примера он привел ситуацию, когда человек идет в маске и очках при минусовой температуре и у него запотевают стекла. Не раз люди оступались на ступеньках и падали, отметил он.

Более того, когда теплый воздух при выдохе носителя маски встречается с холодным, может пострадать роговица.

«Дело в том, что роговица — это единственный орган человеческого организма, где нет ни одного капилляра. Она поглощает питательные вещества из капилляров, расположенных вокруг нее, с помощью диффузии. При попадании теплого воздуха оскудевает диффузная функция. И это может привести к преждевременному помутнению роговицы», — пояснил медик.