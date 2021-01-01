Врачи дали советы по ношению маски на улице в мороз

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Маска на улице зимой необходима только при скоплении людей вокруг, в остальных случаях ее не стоит надевать. Об этом сообщила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова, передает «РИА Новости».

«Если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего «инструктажа» по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — рассказала Белова.

К тому же, по ее словам, на морозе влажная маска начинает охлаждаться, поэтому не может играть роль согревающего элемента. При этом Белова уточнила, что маска необходима в местах скопления людей, например, на остановке.

«На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой», — сказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Он добавил, что по этой же причине не стоит использовать маску для обогрева дыхательных путей. В Роспотребнадзоре ранее советовали не использовать шарф вместо маски, так как он не поможет защититься от заражения.