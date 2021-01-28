Киркоров представит на «Евровидении-2021» команду Молдавии

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для участницы конкурса «Евровидение-2021» от Молдавии. Об этом он написал в своем Instagram.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!» — сообщил Киркоров.

По словам певца, он готовит премьеру вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и другими членами его «международной команды». «Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим», — написал Киркоров.

В 2020 году «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с песней Uno. Клип на эту песню стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале «Евровидения». Новый участник, который выступит за страну на конкурсе, еще неизвестен.

Организаторы «Евровидения» сообщили, что в этом году рассматриваются четыре сценария проведения конкурса. Первый — это мероприятие в традиционном формате, которое может пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Второй вариант предусматривает соблюдение социальной дистанции посетителями концертов и самими конкурсантами, а также сокращение числа членов делегации каждый стран и представителей СМИ.

При третьем сценарии число выступающих на сцене ограничат, а если участник не сможет приехать на конкурс из-за закрытых границ, ему разрешат выступить из своей страны. В случае серьезного ухудшения ситуации с распространением коронавируса «Евровидение» пройдет без зрителей и все конкурсанты выступят из своих стран.