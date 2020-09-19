Организаторы «Евровидения» назвали четыре сценария проведения конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассказали о четырех основных сценариях проведения мероприятия в 2021 году. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованный на сайте конкурса.

По словам организаторов, первый вариант сценария предполагает проведение мероприятия в обычном формате. Так, зрители будут присутствовать в концертном зале Ahoy в Роттердаме, а исполнители будут выступать на сцене. Также сказано, что конкурсанты получат возможность присутствовать на мероприятиях в городе и в его окрестностях. Организаторы отметили, что такой сценарий зависит от ситуации с пандемией коронавирусом и появлении вакцины от COVID-19.

Согласно второму сценарию, всем посетителям концертов и самим конкурсантам нужно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, будет сокращено количество членов делегации из каждой страны и представителей СМИ. Мероприятия в Роттердаме и его окрестностях не будут отменены, но пройдут в соответствии с установленными требованиями.

Третий сценарий имеет более строгие требования. Так, по информации из пресс-релиза, на мероприятии нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а число выступающих на сцене будет ограничено. Помимо этого, если участник конкурса не сможет из-за закрытых границ приехать в Роттердам, то ему дадут возможность выступить из своей страны. При этом, исполнители, которые смогут прилететь в Нидерланды, споют вживую.