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Организаторы «Евровидения» назвали четыре сценария проведения конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассказали о четырех основных сценариях проведения мероприятия в 2021 году. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованный на сайте конкурса.

По словам организаторов, первый вариант сценария предполагает проведение мероприятия в обычном формате. Так, зрители будут присутствовать в концертном зале Ahoy в Роттердаме, а исполнители будут выступать на сцене. Также сказано, что конкурсанты получат возможность присутствовать на мероприятиях в городе и в его окрестностях. Организаторы отметили, что такой сценарий зависит от ситуации с пандемией коронавирусом и появлении вакцины от COVID-19.

Согласно второму сценарию, всем посетителям концертов и самим конкурсантам нужно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, будет сокращено количество членов делегации из каждой страны и представителей СМИ. Мероприятия в Роттердаме и его окрестностях не будут отменены, но пройдут в соответствии с установленными требованиями.

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Третий сценарий имеет более строгие требования. Так, по информации из пресс-релиза, на мероприятии нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а число выступающих на сцене будет ограничено. Помимо этого, если участник конкурса не сможет из-за закрытых границ приехать в Роттердам, то ему дадут возможность выступить из своей страны. При этом, исполнители, которые смогут прилететь в Нидерланды, споют вживую.

Организаторы уточнили, что по четвертому сценарию «Евровидение» пройдет без присутствия зрителей и, скорее всего, в Роттердаме и его окрестностях запретят проводить культурные мероприятия. Подобные ограничения введут, если в Нидерландах объявят новый карантинные меры. Конкурсанты выступят из своих стран, а их выступления будут включены в единое телешоу с Ahoy в Роттердаме

Организаторы подчеркивают, что окончательное решение о том, как пройдет «Евровидение», будет принято в начале 2021 года.

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Ранее, 18 марта, конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в Роттердаме, был отменен из-за распространения COVID-19.

В Европейском вещательном союзе (EBU) сообщили, что были изучены несколько вариантов проведения конкурса в разных форматах, а также его перенос на более поздний срок. В связи с непонятной ситуацией с пандемией в Европе, EBU отменил мероприятие в 2020 году.

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