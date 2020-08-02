Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro «Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения РБК Pro Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга РБК Pro Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов РБК Pro Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 августа Общество, 09:06 Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения» Технологии и медиа, 09:01 В ДТП с грузовиком в Новосибирске погибли два человека Общество, 08:40 Врач назвала необходимые после излечения от COVID-19 витамины Общество, 08:23 Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс. Финансы, 08:03 Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните» Общество, 08:00 Республиканцы США впервые захотели провести предвыборный съезд без прессы Политика, 07:46 Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах Общество, 07:02 Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе Политика, 06:36 Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков у острова Итуруп Общество, 06:28 В Крыму уволили напавшего с нагайкой на семью охранника Общество, 05:52 Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона Технологии и медиа, 05:19 В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая Общество, 04:51 Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне Общество, 04:50
Технологии и медиа ,  
0 

Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»

Клип на песню Uno российской поп-панк-рэйв-группы Little Big стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале песенного конкурса «Евровидения». Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

«Музыкальное видео Little Big для «Евровидения-2020» стало самым популярным за всю историю канала «Евровидения» на YouTube», — говорится в сообщении.

На момент написания новости количество просмотров клипа превысило 138,7 млн. До этого рекорд принадлежал музыкальному видео израильской исполнительницы Нетты на песню Toy — с марта 2018 года оно набрало более 134 млн просмотров.

Группа Little Big назвала правильным решение не проводить «Евровидение»
Общество
Участники группы ​&laquo;Little Big&raquo;

Ранее клип российского коллектива уже признавался самым быстрорастущим за историю конкурса — за два месяца он набрал более 100 млн просмотров.

Конкурс «Евровидение», который в 2020 году должен был пройти в Нидерландах, отменили из-за пандемии коронавируса. Россию на нем должна была представлять Little Big.

Конкурс 2021 года пройдет в Роттердаме. Страны-участницы вправе выбрать для него нового исполнителя, или же оставить претендента 2020 года,

Теги: группа, клип, «Евровидение»
Материалы по теме
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории YouTube «Евровидения»
Общество
Группа Little Big назвала правильным решение не проводить «Евровидение»
Общество
Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter