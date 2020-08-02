Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»

Клип на песню Uno российской поп-панк-рэйв-группы Little Big стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале песенного конкурса «Евровидения». Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

«Музыкальное видео Little Big для «Евровидения-2020» стало самым популярным за всю историю канала «Евровидения» на YouTube», — говорится в сообщении.

На момент написания новости количество просмотров клипа превысило 138,7 млн. До этого рекорд принадлежал музыкальному видео израильской исполнительницы Нетты на песню Toy — с марта 2018 года оно набрало более 134 млн просмотров.

Ранее клип российского коллектива уже признавался самым быстрорастущим за историю конкурса — за два месяца он набрал более 100 млн просмотров.