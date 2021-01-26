Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и усилении ветра

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сильный ветер, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве вечером 26 января и утром 27 января, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ветер усилится до 15–17 м/с, а мокрый снег приведет к гололедице, уточняют муниципальные власти.

В мэрии предупредили, что сильный ветер может привести к разрыву линий электропередачи, повалу деревьев и падению рекламных щитов.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили, что воскресенье, 24 января, стало самым теплым днем с начала зимы, температура воздуха в районе метеостанции ВДНХ поднималась до плюс 2,2 градуса.