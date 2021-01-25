Синоптики назвали прошедший день самым теплым в Москве с начала зимы

Воскресенье, 24 января, стало самым теплым днем в Москве с начала зимы, температура воздуха в районе метеостанции на ВДНХ к 20:00 мск поднялась до плюс 2,2 градусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

По данным синоптиков, температура в столице превышает климатическую норму более чем на десять градусов.

Как отметили в метеобюро, предыдущий температурный максимум этой зимы был зафиксирован 17 декабря, когда температура составила плюс 2 градуса. Самая теплая погода 24 января в столице наблюдалась в 2002 году, тогда температура поднялась до 4,1 градуса.

Температурный минимум этой зимы был зафиксирован в Москве ночь на 18 января. Тогда похолодало до минус 23,6 градуса.