В Гидрометцентре сообщили о мрачной погоде в Москве в ближайшие дни

В Москве до середины следующей недели ожидается теплая, но мрачная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца», — уточнил он.

Вильфанд предостерег москвичей о том, что оттепель может привести к неприятным последствиям, таким как формирование сосулек, сход снега с крыш и гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что в период оттепели температура воздуха превысит норму на 9–10 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал уменьшение высоты снежного покрова в Москве в связи с оттепелью. По его прогнозам высота сугробов в столице уменьшится с 37 см до 25 см. «Подтаивание будет, но снег совсем не растает», — заверил синоптик.

