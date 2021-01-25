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Ночь на 25 января стала самой теплой для Москвы за историю наблюдений

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В ночь на 25 января температура воздуха в Москве составила плюс 3,8 градуса, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В 4 утра [температура была] 3,8 градуса, это рекорд для даты 25 января. В 2002 году было плюс 3,6», — сказал Синенков.

Об этом же РБК сообщила и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Прежний рекорд с температурой 3,6 уже перекрыт, он приходился на 2002 год. Но в течение суток температура может меняться, поэтому окончательные цифры рекорда будут известны только когда будут сняты показатели максимального термометра, это вечером», — отметила она.

Погода в Москве была самой теплой за последние 70 лет
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец назвал дату самой холодной ночи в Москве с начала зимы. Она пришлась на 14 января. Тогда температура воздуха упала до минус 13,4 градуса.

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