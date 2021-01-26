Учения по устойчивости Рунета отложили до конца пандемии COVID-19

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Учения по безопасности и устойчивости Рунета отложены до конца пандемии COVID-19 в России. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Олег Иванов в разговоре с «Интерфаксом».

На вопрос агентства, когда может быть утвержден план учений, он ответил: «Как только схлынет пандемия».

По его словам, в Минцифры уже разработали несколько планов и как только число заболевших снизится, к ним можно будет вернуться. Иванов добавил, что данная работа требует очных встреч большого числа людей.

Закон о защите Рунета был принят осенью 2019 года. Он предполагает, что при возникновении угроз из-за рубежа Роскомнадзор будет управлять маршрутизацией трафика через свое оборудование. Закон предписывает проводить учения по целостности и устойчивости функционирования интернета хотя бы раз в год.