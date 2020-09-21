Минцифры в третий раз отложило учения по устойчивости Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отложило учения по тестированию целостности и устойчивости функционирования Рунета в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Учения должны были состояться в воскресенье, 20 сентября. «Учения не состоялись», — заявили в министерстве.

В Минцифры пояснили, что сейчас ведется доработка федерального проекта «Информационная безопасность» и ряда нормативных актов, в том числе по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях.

РБК направил запрос в Минцифры.