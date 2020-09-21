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Минцифры в третий раз отложило учения по устойчивости Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отложило учения по тестированию целостности и устойчивости функционирования Рунета в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Учения должны были состояться в воскресенье, 20 сентября. «Учения не состоялись», — заявили в министерстве.

В Минцифры пояснили, что сейчас ведется доработка федерального проекта «Информационная безопасность» и ряда нормативных актов, в том числе по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях.

РБК направил запрос в Минцифры.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Закон о защите Рунета предполагает, что при возникновении угроз извне Роскомнадзор будет управлять маршрутизацией трафика через свое оборудование. Согласно закону, операторы связи должны установить в своих системах специальное оборудование от Роскомнадзора для противодействия возможным угрозам. Меры вступили в силу с 1 ноября 2019 года.

В декабре 2019 года были проведены первые учения по «суверенному Рунету». Тогда специалисты отработали обеспечение безопасности абонентов сотовой связи (в том числе меры защиты персональных данных), также обстановку с рисками и уязвимостью «умных» устройств, включая те, что используются на критических объектах инфраструктуры.

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В 2020 году такие учения должны были проводить раз в квартал: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Тем не менее их уже два раза переносили из-за пандемии коронавируса.

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