В Кирове из-за оттепели после мороза светофоры стали работать с перебоями

Фото: admkirov.ru

В Кирове 25 января начались перебои в работе светофоров из-за резкого перепада температуры воздуха. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города со ссылкой на заявление управления дорожной и парковой инфраструктуры.

«При резком перепаде температуры воздуха в распределительных коробках образуется конденсат, который вызывает короткие замыкания», — объяснили городские власти причины неполадок, уточнив, что это касается прежде всего устаревших моделей.

Две ремонтные бригады займутся ремонтом светофоров, устранить сбой власти планируют в течение дня.

Ранее кировский городской портал «ProГород» сообщал, что из-за неработающих светофоров в городе начались километровые пробки.