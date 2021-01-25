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Гидрометцентр спрогнозировал рекордное потепление в европейской России

В последнюю неделю января в центре европейской части России ожидаются рекордно высокие температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, это связано с переносом теплых воздушных масс со Средиземного моря и частично из субтропиков Атлантики.

«Это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами, близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до плюс 3 градусов, даже плюс 4», — отметил Вильфанд.

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Он добавил, что обычно последняя пятидневка января и первые два дня февраля — это самый холодный период зимы в европейской части России. В этом году температура превысит норму на 10-13 градусов.

По его мнению, аномально высокие температуры на два месяца опередили климатическое развитие событий. Такая погода в центре европейской части страны больше характерна для конца марта и даже начала апреля.

В Москве уже началась оттепель. Как сообщили в столичном метеобюро, воскресенье, 24 января, стало самым теплым днем в городе с начала зимы. На ВДНХ зафиксировали температуру плюс 2,2 градуса, что превышает климатическую норму более чем на десять градусов.

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