Гидрометцентр спрогнозировал рекордное потепление в европейской России

В последнюю неделю января в центре европейской части России ожидаются рекордно высокие температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам синоптика, это связано с переносом теплых воздушных масс со Средиземного моря и частично из субтропиков Атлантики.

«Это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами, близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до плюс 3 градусов, даже плюс 4», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что обычно последняя пятидневка января и первые два дня февраля — это самый холодный период зимы в европейской части России. В этом году температура превысит норму на 10-13 градусов.