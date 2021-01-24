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В Москве из-за потепления «провис» потолок в подземном переходе

В столице после резкого потепления провис потолок подземного перехода возле станции метро «Комсомольская». Об этом сообщили в диспетчерской ГБУ «Гормост», передает ТАСС.

«В связи с наступлением положительных температур и повышением уровня грунтовых вод крепления подсистемы подвесного потолка ослабли, часть потолка провисла», — уточняется в сообщении. Диспетчерская уточнила, что происшествие нельзя назвать «обрушением» потолка.

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Повреждение тоннеля вовремя заметили, участок огородили. Никто не пострадал. Часть потолка разобрали для восстановительных работ.

Данный тоннель проходит под Комсомольской площадью, ведет к вестибюлю одноименных станций Кольцевой и Сокольнической линий метро.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что во время оттепели в европейской части страны температура превысит норму на 9–10 градусов. По прогнозу синоптика, теплая погода сохранится в городе до середины следующей недели. Вильфанд предупредил москвичей о том, что оттепель может привести к неприятным последствиям, таким как формирование сосулек, сход снега с крыш и гололедица.

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