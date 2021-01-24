В Москве из-за потепления «провис» потолок в подземном переходе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что во время оттепели в европейской части страны температура превысит норму на 9–10 градусов. По прогнозу синоптика, теплая погода сохранится в городе до середины следующей недели. Вильфанд предупредил москвичей о том, что оттепель может привести к неприятным последствиям, таким как формирование сосулек, сход снега с крыш и гололедица.