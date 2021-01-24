В Москве из-за потепления «провис» потолок в подземном переходе
В столице после резкого потепления провис потолок подземного перехода возле станции метро «Комсомольская». Об этом сообщили в диспетчерской ГБУ «Гормост», передает ТАСС.
«В связи с наступлением положительных температур и повышением уровня грунтовых вод крепления подсистемы подвесного потолка ослабли, часть потолка провисла», — уточняется в сообщении. Диспетчерская уточнила, что происшествие нельзя назвать «обрушением» потолка.
Повреждение тоннеля вовремя заметили, участок огородили. Никто не пострадал. Часть потолка разобрали для восстановительных работ.
Данный тоннель проходит под Комсомольской площадью, ведет к вестибюлю одноименных станций Кольцевой и Сокольнической линий метро.