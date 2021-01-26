До 5 тыс. бойцов Нацгвардии оставят в Вашингтоне до середины марта

До 5 тыс. бойцов Национальной гвардии продолжат оставаться в Вашингтоне как минимум до середины марта в целях безопасности, заявил исполняющий обязанности министра Армии (сухопутных войск) США Джон Уитли, сообщает Bloomberg.

В столицу США были направлены около 25 тыс. военнослужащих для обеспечения порядка во время инаугурации избранного президента Джо Байдена после того, как сторонников его предшественника Дональда Трампа напали на Капитолий. Численность бойцов Национальной гвардии сократится в ближайшее время сначала до 7 тыс., к середине марта она будет составлять 5 тыс.

24 января командующий Национальной гвардией генерал Армии Дэниел Хокансон заявлял, что в Вашингтоне останутся до 7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии до середины марта в связи с угрозой беспорядков.

Байден вступил в должность президента США 20 января. Позже день своей инаугурации он объявил Днем национального единства.