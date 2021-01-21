Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства

Джо Байден (Фото: Joshua Roberts / Getty Images)

После церемонии дачи присяги президент США Джо Байден объявил день своей инаугурации 20 января Днем национального единства, текст документа размещен на официальном сайте Белого дома.

«Провозглашаю 20 января 2021 года Национальным днем единства и призываю наш народ объединиться и написать историю нашей демократии — американскую историю порядочности и достоинства, любви и исцеления, а также величия и доброты», — говорится в документе за подписью президента США.

Байден также очертил круг проблем, с которыми он будет бороться во время своего пребывания на посту: пандемия коронавируса, углубление экономического кризиса, расовая справедливость и климатический кризис. Он упомянул беспорядки у Капитолия в качестве одного из вызовов, назвав эти события «подъемом политического экстремизма и внутреннего терроризма». Также президент США особо подчеркнул, что впервые вице-премьером стала женщина.

Джо Байден подчеркнул, что для борьбы с проблемами и «восстановления души Америки» необходимо единство, а также поклялся быть президентом «всех американцев».