Трамп дал первый публичный комментарий после ухода с поста президента

Экс-президент США Дональд Трамп, чей срок закончился с инаугурацией Джо Байдена 20 января, сказал, что собирается найти себе занятие, но для этого понадобится время. Об этом он сообщил изданию Washington Examiner.

«Мы займемся чем-нибудь, но не сейчас», — сообщил политик.

Как пишет издание, это первый комментарий, который Трамп дал журналистам с тех пор, как покинул Белый дом.

В своей последней речи на посту президента Трамп обещал избирателям скорое возвращение. «Мы вернемся <...> Скоро снова увидимся», — заявил он.