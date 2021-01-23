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Трамп дал первый публичный комментарий после ухода с поста президента

Экс-президент США Дональд Трамп, чей срок закончился с инаугурацией Джо Байдена 20 января, сказал, что собирается найти себе занятие, но для этого понадобится время. Об этом он сообщил изданию Washington Examiner.

«Мы займемся чем-нибудь, но не сейчас», — сообщил политик.

Как пишет издание, это первый комментарий, который Трамп дал журналистам с тех пор, как покинул Белый дом.

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В своей последней речи на посту президента Трамп обещал избирателям скорое возвращение. «Мы вернемся <...> Скоро снова увидимся», — заявил он.

После ухода Дональда Трампа с поста президента США была опубликована его декларация об активах и доходах за минувший год. По сравнению с 2019-ым общий доход Trump Organization, которая управляет всеми активами Трампа, упал почти на 38%. Bloomberg пояснял, что виновата пандемия коронавируса, поскольку бизнес Трампа тесно связан с туризмом и недвижимостью.

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