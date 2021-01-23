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СМИ узнали о заражении COVID сотни направленных в Вашингтон нацгвардейцев

Сенат выясняет, соблюдались ли среди бойцов санитарные меры. По мнению конгрессменов, распространению COVID среди нацгвардейцев способствовало решение «выселить» их из Капитолия, из-за чего военным пришлось разместиться в гаражах
Фото: J. Scott Applewhite / AP
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Сотни бойцов Национальной гвардии США, прибывших в Вашингтон после беспорядков и нападения на здание Капитолия 6 января, сдали тесты с положительным результатом на COVID-19 либо были помещены на карантин в городские отели. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника в Нацгвардии.

Точное число заболевших не называется, но военные обеспокоены масштабом распространения инфекции, пишет газета.

Власти сообщили о переброске в Вашингтон около 25 тыс. военнослужащих
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Проблема усугубилась вечером 21 января, когда несколько тысяч военнослужащих попросили покинуть здание Конгресса, из-за чего они были вынуждены отдыхать от несения службы в близлежащих гаражах, пишет Politico. После того, как ряд американских законодателей выразили возмущение из-за этого, бойцов пустили обратно.

Профильный комитет сената США изучает сложившуюся ситуацию и выясняет, соблюдались ли среди нацгвардейцев меры против COVID-19, заявил газете сенатор-республиканец Рой Блант. По словам конгрессмена, решение расположить тысячи военных в гаражах создало среди них высокий риск заражения коронавирусом.

Как прошла инаугурация Джо Байдена. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После нападения на Капитолий всего в Вашингтон прибыло около 25 тыс. военнослужащих для обеспечения порядка в связи с инаугурацией президента Джо Байдена. По словам собеседников Politico в Нацгвардии, у их подразделений нет четких указаний относительно того, будут ли бойцы проходить тесты на COVID-19 после завершения службы в Вашингтоне. Они отметили, что военные, которые сейчас находятся на карантине, будут представлять «логистическую проблему», когда их подразделения начнут отправляться домой.

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Сообщения о том, что от бойцов Нацгвардии потребовали покинуть Капитолий, вызвали возмущение многих конгрессменов. В частности, лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал их возмутительными и пообещал разобраться, правда ли это. Член палаты представителей от партии республиканцев Элиза Стефаник назвала это решение абсолютно неприемлемым.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победителем которых стал Байден. Часть конгрессменов пришлось эвакуировать, но после освобождения здания и введения в Вашингтоне комендантского часа заседание обеих палат продолжилось. Инаугурация Байдена состоялась 20января, Трамп на ней не присутствовал.

Автор
Наталия Анисимова
Нацгвардия Вашингтон коронавирус инаугурация Джо Байден Капитолий
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