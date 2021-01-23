СМИ узнали о заражении COVID сотни направленных в Вашингтон нацгвардейцев

Сенат выясняет, соблюдались ли среди бойцов санитарные меры. По мнению конгрессменов, распространению COVID среди нацгвардейцев способствовало решение «выселить» их из Капитолия, из-за чего военным пришлось разместиться в гаражах

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Сотни бойцов Национальной гвардии США, прибывших в Вашингтон после беспорядков и нападения на здание Капитолия 6 января, сдали тесты с положительным результатом на COVID-19 либо были помещены на карантин в городские отели. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника в Нацгвардии.

Точное число заболевших не называется, но военные обеспокоены масштабом распространения инфекции, пишет газета.

Проблема усугубилась вечером 21 января, когда несколько тысяч военнослужащих попросили покинуть здание Конгресса, из-за чего они были вынуждены отдыхать от несения службы в близлежащих гаражах, пишет Politico. После того, как ряд американских законодателей выразили возмущение из-за этого, бойцов пустили обратно.

Профильный комитет сената США изучает сложившуюся ситуацию и выясняет, соблюдались ли среди нацгвардейцев меры против COVID-19, заявил газете сенатор-республиканец Рой Блант. По словам конгрессмена, решение расположить тысячи военных в гаражах создало среди них высокий риск заражения коронавирусом.