Около 7 тыс. бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до середины марта

До 7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии останутся в столице США до середины марта. Об этом командующий Национальной гвардией генерал Армии (сухопутных войск) США Дэниел Хокансон, его слова передает телеканал ABC.

По словам Хокансона, военнослужащие останутся в Вашингтоне, чтобы оказать помощь федеральным правоохранительным органам в связи с угрозой беспорядков. Он также не исключил, что их численность может быть скорректирована в зависимости от запросов местных правоохранительных органов. Вопрос о том, будут ли вооружены оставшиеся военнослужащие, должны решать федеральные правоохранительные органы, добавил командующий Нацгвардией.

После нападения сторонников экс-президента Дональда Трампа на Капитолий в Вашингтон прибыли около 25 тыс. военнослужащих для обеспечения порядка в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Военнослужащих разместили вокруг города, некоторые из них были вооружены.

Инаугурация Байдена прошла 20 января без каких либо происшествий. Позднее СМИ сообщили, что около сотни бойцов Национальной гвардии, охранявшие мероприятие, сдали тесты с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Хокансон подтвердил, что менее 200 из 25000 военнослужащих заразились COVID-19.