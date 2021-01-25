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Авария с участием Ефремова ,  
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Пашаев заявил о вызове на допрос из-за ложных показаний свидетелей ДТП

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывшего защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева вызвали на допрос в связи с дачей ложных показаний свидетелями защиты. Следствие подозревает троих свидетелей по делу Ефремова, против них заведены уголовные дела.

«Меня вызвали в качестве свидетеля. Я завтра пойду, сначала пусть скажут, на каком основании они это будут делать. Адвоката никто не имеет права допрашивать в рамках дела, которое он защищал. Я просто завтра хочу выслушать основание», — сказал Пашаев РБК.

Пашаев ответил на дело против лжесвидетелей на процессе Ефремова
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Эльман Пашаев

Собеседник РБК сообщил, что сам ходатайствовал в суде о проверке свидетелей на предмет того, действительно ли они были на месте аварии Ефремова. По словам Пашаева, суд отказал ему.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточняла, что защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов «стоял рядом с машиной». Еще один свидетель утверждал, что до ДТП он видел на заднем сиденье Jeep незнакомого ему мужчину, а за рулем — никого не видел.

В ходе процесса по делу Ефремова выяснилось, что двое свидетелей его защиты были пьяны, когда увидели ДТП, а один к тому же слеп на один глаз.

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Место автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве

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Суд посчитал, что показания свидетелей защиты противоречат собранным доказательствам и недостоверны. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 307 (заведомо ложные показания).

Сам юрист заявил, что предупреждал свидетелей об ответственности в случае дачи ложных показаний. «Я им честно сказал, когда мы их вызывали: «Ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить». Они даже показывали детали, где что было», — сказал Пашаев. По словам юриста, после суда он не поддерживал с ними никаких контактов. Экс-адвокат Ефремова также отмечал, что свидетелей со стороны защиты в суде было двое, а не трое.

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Михаил Ефремов во время оглашения приговора в Пресненском районном суде

Пашаева после дела Ефремова лишили адвокатского статуса. В его действиях на процессе нашли дисциплинарный проступок. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко пояснил, что решение вызвано «уровнем скандализации, который задал сам Пашаев».

Ефремов попал в аварию в центре Москвы летом 2020-го. Его джип вылетел на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице от полученных в ДТП травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В анализах актера также нашли следы наркотиков. В результате артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако потом суд сократил ему приговор до семи с половиной лет.

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