Пашаев заявил о вызове на допрос из-за ложных показаний свидетелей ДТП

Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывшего защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева вызвали на допрос в связи с дачей ложных показаний свидетелями защиты. Следствие подозревает троих свидетелей по делу Ефремова, против них заведены уголовные дела.

«Меня вызвали в качестве свидетеля. Я завтра пойду, сначала пусть скажут, на каком основании они это будут делать. Адвоката никто не имеет права допрашивать в рамках дела, которое он защищал. Я просто завтра хочу выслушать основание», — сказал Пашаев РБК.

Собеседник РБК сообщил, что сам ходатайствовал в суде о проверке свидетелей на предмет того, действительно ли они были на месте аварии Ефремова. По словам Пашаева, суд отказал ему.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточняла, что защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов «стоял рядом с машиной». Еще один свидетель утверждал, что до ДТП он видел на заднем сиденье Jeep незнакомого ему мужчину, а за рулем — никого не видел.