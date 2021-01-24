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Пушкина предупредила о росте протестных настроений среди молодежи

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российские политики сами провоцируют молодежь выходить на протесты, позволяя себе оскорбительные высказывания и не пытаясь выстроить с ней адекватный диалог. Об этом заявила РБК зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Если представители власти будут относиться к людям с уважением, у жителей не возникнет желания нарушать закон, участвовать в протестных акциях, тем более применять там насилие», — сказала она.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как отметила Пушкина, некоторые отечественные политики публично оскорбляют жертв бытового насилия, что особенно задевает молодых россиян. По мнению собеседницы РБК, они допускают «откровенно провокационные, демонстративно неуважительные к людям высказывания», например, когда говорят, что жертвы сами подтолкнули агрессора.

«Высказывания депутатов Госдумы из партии большинства неизбежно воспринимаются как позиция государства. Из-за откровенных провокаций, сделанных ради хайпа, власть в глазах людей предстает в образе злого клоуна, который сознательно подливает масло в огонь», — пояснила Пушкина.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Зампредседателя думского комитета указала на недопустимость такого поведения, когда нервы народа и так «натянуты как струна».

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Пушкина добавила, что проблемы с домашним насилием могут спровоцировать на участие в митингах не только молодежь, но и женщин. По ее оценкам, среди протестующих в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве накануне было больше мужчин, чем женщин (55 и 45% соответственно), однако ситуация может измениться. «Если семейная политика в России будет и дальше строиться на морально устаревших патриархальных принципах, на протесты помимо молодежи будет выходить все больше женщин, как мы это видим на примере Белоруссии», — предупредили Пушкина.

Она также отметила, что у любого гражданина России есть право на личное мнение, а запреты и усиление ответственности за нарушения на митингах борются со следствием, а не с причиной.

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Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко («Единая Россия») предложил ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Сейчас за это грозит штраф. Следственный комитет и Верховный суд концептуально одобрили законопроект, но его не поддержала Комиссия правительства по законопроектной деятельности.

В крупных городах России накануне прошли несанкционированные протесты в поддержку Навального, которого арестовали сразу же по возвращении в Россию из Берлина, где он проходил лечение. По всей стране задержали, по данным «ОВД-Инфо», 3,5 тыс. человек. МВД не называло официальные цифры.

Автор
Михаил Котляр
домашнее насилие Оксана Пушкина митинги
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