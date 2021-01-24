Пушкина предупредила о росте протестных настроений среди молодежи

Фото: Владислав Шатило / РБК

Российские политики сами провоцируют молодежь выходить на протесты, позволяя себе оскорбительные высказывания и не пытаясь выстроить с ней адекватный диалог. Об этом заявила РБК зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Если представители власти будут относиться к людям с уважением, у жителей не возникнет желания нарушать закон, участвовать в протестных акциях, тем более применять там насилие», — сказала она.

Как отметила Пушкина, некоторые отечественные политики публично оскорбляют жертв бытового насилия, что особенно задевает молодых россиян. По мнению собеседницы РБК, они допускают «откровенно провокационные, демонстративно неуважительные к людям высказывания», например, когда говорят, что жертвы сами подтолкнули агрессора.

«Высказывания депутатов Госдумы из партии большинства неизбежно воспринимаются как позиция государства. Из-за откровенных провокаций, сделанных ради хайпа, власть в глазах людей предстает в образе злого клоуна, который сознательно подливает масло в огонь», — пояснила Пушкина.