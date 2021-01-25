Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 14:15
В Подмосковье открыли 37 пунктов вакцинации от COVID-19 Общество, 16:07 Как создать идеальную продуктовую команду: чек-лист Pro, 16:06 В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России Политика, 16:04 Минобрнауки допустило возврат вузов с удаленки «в ближайшее время» Общество, 15:58 В Чечне сообщили о планах уничтоженной банды напасть на ФСБ в Грозном Общество, 15:53 «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина из летящего в Италию самолета Спорт, 15:52 Счетная палата увидела риск дефицита продуктов из-за регулирования цен Экономика, 15:46 АТОР заявила о возможном росте стоимости отдыха на юге России на 30% Общество, 15:43 Путин заявил о попытках «вставить палки в колеса» авиастроению в России Политика, 15:38 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 15:37 Ретейл восстанавливается после COVID: три акции, готовые к взлету Pro, 15:36 Абрамович назвал расставание с Лэмпардом трудным решением для «Челси» Спорт, 15:28 Путин рассказал о том, чем может заняться после ухода с поста Политика, 15:26 Нурмагомедов сыграл в футбол с игроками «Спартака» Спорт, 15:12
Общество ,  
0 

В Чечне сообщили о планах уничтоженной банды напасть на ФСБ в Грозном

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Убитые силовиками в Чечне боевики во главе с Асланом Бютукаевым собирались напасть на здание ФСБ в городе Грозном, план нападения нашли в блокнотах в рюкзаке бандита. Об этом сообщил командир полка полиции специального назначения им. А.А. Кадырова Замид Чалаев, передает ТАСС.

«Там были координаты, где находится здание, и точка сбора на земельном участке рядом с ним. Детали еще уточняются», — сказал он.

СК возбудил дело после спецоперации против боевиков в Чечне
Общество

Чалаев также рассказал, что изначально правоохранители обнаружили двух участников банды в селе Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни. Одного убили, другой смог уйти, но силовики по его следу нашли подземное укрытие всей бандгруппы. В нем боевики Бютукаева скрывались с октября 2020-го. Место оцепили, при попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление, всех, включая Бютукаева, застрелили.

Глава республики Рамзан Кадыров 20 января сообщил, что на окраине Катар-Юрта были убиты последние шесть террористов на территории Чечни. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнил, что боевиков было пятеро.

Пострадали в перестрелке с ними пять силовиков. Они получили легкие ранения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что всех участников операции представят к государственным наградам.

Читайте на РБК Pro
Почему джин и текила стали королями рынка импортного алкоголя Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Самый каверзный вопрос на собеседовании: шесть вариантов ответа Не только чистая энергетика: 3 акции-бенефициара президентства Байдена

НАК называет убитого Бютукаева специалистом по подготовке террористов-смертников. Он причастен к теракту в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, когда из-за взрыва погибли 37 человек.

Чечня боевики ФСБ
Материалы по теме
СК возбудил дело после спецоперации против боевиков в Чечне
Общество
Пять силовиков пострадали при ликвидации боевиков в Чечне
Общество
НАК сообщил о ликвидации в Чечне пяти боевиков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter