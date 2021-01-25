В Чечне сообщили о планах уничтоженной банды напасть на ФСБ в Грозном

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Убитые силовиками в Чечне боевики во главе с Асланом Бютукаевым собирались напасть на здание ФСБ в городе Грозном, план нападения нашли в блокнотах в рюкзаке бандита. Об этом сообщил командир полка полиции специального назначения им. А.А. Кадырова Замид Чалаев, передает ТАСС.

«Там были координаты, где находится здание, и точка сбора на земельном участке рядом с ним. Детали еще уточняются», — сказал он.

Чалаев также рассказал, что изначально правоохранители обнаружили двух участников банды в селе Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни. Одного убили, другой смог уйти, но силовики по его следу нашли подземное укрытие всей бандгруппы. В нем боевики Бютукаева скрывались с октября 2020-го. Место оцепили, при попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление, всех, включая Бютукаева, застрелили.

Глава республики Рамзан Кадыров 20 января сообщил, что на окраине Катар-Юрта были убиты последние шесть террористов на территории Чечни. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнил, что боевиков было пятеро.