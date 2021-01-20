СК возбудил дело после спецоперации против боевиков в Чечне

В Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после операции по уничтожению пяти местных боевиков. Все боевики были убиты, включая их лидера Аслана Бютукаева. В ходе операции пострадали пятеро силовиков. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — уточняется в сообщении.

Боевиков обнаружили при проведении оперативно-розыскных мероприятий днем 20 января на окраине села Катар-Юрт в Ачхой-Мартановском районе. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление, правоохранители открыли ответный огонь и застрелили всех. Пострадали пять силовиков. С места происшествия изъяли автоматы, боеприпасы и гранаты.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), Бютукаев руководил «остатками бандитского подполья на Северном Кавказе». Всего, начиная с августа 2017 года, против его сторонников провели семь операций, пять из них в Ингушетии и две, включая последнюю, в соседней Чечне. В общей сложности правоохранители убили не менее 15 боевиков, одного задержали. В банду Бютукаева, по информации НАК, входили боевики с Украины.