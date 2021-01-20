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СК возбудил дело после спецоперации против боевиков в Чечне

В Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после операции по уничтожению пяти местных боевиков. Все боевики были убиты, включая их лидера Аслана Бютукаева. В ходе операции пострадали пятеро силовиков. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — уточняется в сообщении.

НАК сообщил о ликвидации в Чечне пяти боевиков
Общество
Фото:nac.gov.ru

Боевиков обнаружили при проведении оперативно-розыскных мероприятий днем 20 января на окраине села Катар-Юрт в Ачхой-Мартановском районе. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление, правоохранители открыли ответный огонь и застрелили всех. Пострадали пять силовиков. С места происшествия изъяли автоматы, боеприпасы и гранаты.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), Бютукаев руководил «остатками бандитского подполья на Северном Кавказе». Всего, начиная с августа 2017 года, против его сторонников провели семь операций, пять из них в Ингушетии и две, включая последнюю, в соседней Чечне. В общей сложности правоохранители убили не менее 15 боевиков, одного задержали. В банду Бютукаева, по информации НАК, входили боевики с Украины.

Рамзан Кадыров назвал пустым список террористов Чечни
Политика
Рамзан Кадыров


Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января заявил, что после уничтожения банды Бютукаева в Чечне не осталось подпольных террористических групп. «Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось», — сказал Кадыров. По его словам, президент России Владимир Путин лично корректировал план спецоперации.

НАК называет убитого Бютукаева специалистом по подготовке террористов-смертников, он причастен к теракту в московском аэропорту Домодедово в 2011 году. Тогда из-за взрыва погибли 37 человек.

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Пять силовиков пострадали при ликвидации боевиков в Чечне
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Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне
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