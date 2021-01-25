В Москве выявили минимальный прирост больных с СOVID-19 с конца сентября

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В столице за последние сутки зафиксировали 2382 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Это минимальный прирост новых заболевших коронавирусом за сутки с 30 сентября. Тогда заболевание выявили у 2308 человек.

Также оперативный штаб сообщает, что за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 5274 пациента, умер от заболевания 61 человек. Всего с начала пандемии в Москве COVID-19 диагностировали у 915 508 человек, умерли из-за вируса 13 030.

В Москве в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с 22 января власти сняли часть ограничений, введенных для противодействия распространению заболевания. Так, в столице возобновилась работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, к обычному распорядку вернулись колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Также мэрия разрешила увеличить максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах с 25 до 50% общей вместимости зрительного зала.