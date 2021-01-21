Общество , 21 янв, 09:16
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В Москве сняли запрет на работу музеев и библиотек
С 22 января в Москве возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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