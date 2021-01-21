Власти Москвы продлили запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве продлили запрет на работу заведений общепита и развлекательных учреждений с 23:00 до 06:00 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Сохраняется приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания <...>, проведения зрелищноразвлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах», — сообщается в документе.

Запрет на ночную работу таких заведений действует в столице с середины ноября.

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