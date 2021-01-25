«Роскосмос» отреагировал на сообщения об отстранении от лунной программы

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Представители госкорпорации «Роскосмос» в июне прошлого года участвовали в онлайн-брифинге NASA, посвященном лунной программе, в том числе — проекту по созданию лунной орбитальной платформы, сообщили РБК в пресс-службе российской корпорации.

«Представители госкорпорации «Роскосмос» по приглашению американской стороны принимали участие в организованном НАСА многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway», — отметили в сообщении. В «Роскосмосе» добавили, что материалы встречи носили открытый характер.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило об исключении России из экспертной группы по обсуждению программы Gateway. Собеседник агентства пояснил, что решение было принято после того, как российская сторона неоднократно заявляла о недостаточной роли в проекте.

Осенью 2017 года Россия и США договорились о создании совместной космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Первые модули планировалось вывести на орбиту в 2024–2026 годах. Изначально рассматривалась возможность привлечь к проекту Китай, Индию, Бразилию и ЮАР. Предполагалось, что Россия создаст от одного до трех модулей, а также унифицированный стыковочный механизм для космических кораблей, которые будут прилетать к станции.