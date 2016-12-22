Рогозин рассказал о проекте долгосрочной базы с аватарами на Луне
Общество, 03:38
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Рогозин рассказал о проекте долгосрочной базы с аватарами на Луне
Лунная программа России предусматривает строительство долгосрочной базы на Луне, заявил Дмитрий Рогозин. По его словам, она будет не обитаемой, а посещаемой. Спутник Земли будут изучать роботы-аватары, уточнил он
Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу, для изучения спутника Земли с помощью роботов, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости».
«Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — пояснил Рогозин.
Он отметил, что эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их луной программы в 60-е и 70-е годы.
Ранее 2 ноября Рогозин заявил, что российская академия наук и Научно-технический совет «Роскосмоса» должны в течение двух недель представить концепцию освоения Луны.