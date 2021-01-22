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NASA ответило на сообщения о сокращениях в российских представительствах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Американское космическое ведомство NASA не намерено менять режим работы своего представительства в Москве. Об этом РБК сообщила пресс-служба ведомства.

«Никаких изменений в режиме работы представительств NASA в Москве и в ее близи нет», — заявила пресс-служба.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической области сообщали, что ведомство может сократить свои отделения в России из-за снижения сотрудничества по вопросам, связанным с Международной космической станцией.

Речь шла о сокращении сотрудников, которые работают в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов, поскольку регулярные полеты американских астронавтов на космических кораблях «Союз» прекратились, пропала необходимость проходить соответствующую подготовку, указывал собеседник «РИА Новости».

Кроме того, источник агентства говорил, что NASA планирует отказаться от аренды коттеджей, где жили астронавты и их семьи, а также сократить обслуживающий персонал.

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В мае 2020 года NASA впервые с 2011 года запустила на МКС двух своих астронавтов на американском космическом корабле. Запуск осуществила компания SpaceX Илона Маска. Астронавты направились на ракете Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с космодрома Канаверал в штате Флорида. Это был в том числе первый запуск в космос, который сделала частная компания.

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В то же время в начале мая 2020-го NASA заключила с «Роскосмосом» договор на покупку одного места на корабле «Союз» для отправки астронавта на МКС. В сентябре «Роскосмос» заявил о планах рассмотреть составы экипажей для отправки на МКС в 2021 году.

Подробнее на РБК: в ноябре компания совершила второй запуск.

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