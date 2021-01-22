NASA ответило на сообщения о сокращениях в российских представительствах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Американское космическое ведомство NASA не намерено менять режим работы своего представительства в Москве. Об этом РБК сообщила пресс-служба ведомства.

«Никаких изменений в режиме работы представительств NASA в Москве и в ее близи нет», — заявила пресс-служба.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической области сообщали, что ведомство может сократить свои отделения в России из-за снижения сотрудничества по вопросам, связанным с Международной космической станцией.

Речь шла о сокращении сотрудников, которые работают в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов, поскольку регулярные полеты американских астронавтов на космических кораблях «Союз» прекратились, пропала необходимость проходить соответствующую подготовку, указывал собеседник «РИА Новости».

Кроме того, источник агентства говорил, что NASA планирует отказаться от аренды коттеджей, где жили астронавты и их семьи, а также сократить обслуживающий персонал.