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Пандемия коронавируса ,  
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В Венесуэле сообщили о результатах исследования вакцины «Спутник V»

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 91%, а у венесуэльских добровольцев, принявших одну и две дозы препарата, не возникло серьезных побочных эффектов. Об этом заявил врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, его выступление транслировалось на странице президента Венесуэлы Николаса Мадуро на YouTube.

«Есть сообщения о легких побочных эффектах — головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или смерть среди добровольцев не выявлены», — сказал Гарсиа.

По его словам, результаты исследования вакцины соответствуют данным, полученным в ходе испытаний этого препарата в странах, которые уже начали массовую вакцинацию «Спутником V» — России и Аргентине.

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Гарсиа отметил, что для участия в клинических испытаниях российской вакцины в Венесуэле отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, а 40 добровольцев — две дозы.

Российскую вакцину испытывали в Венесуэле с октября 2020 года. Планировалось, что в исследованиях примут участие около 2 тыс. добровольцев. Мадуро в ноябре говорил, что испытания продвигаются хорошо. Он также пообещал вакцинировать 10 млн жителей Венесуэлы за 90 дней.

В середине января Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что венесуэльский Минздрав зарегистрировал «Спутник V».

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