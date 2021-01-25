В Венесуэле сообщили о результатах исследования вакцины «Спутник V»

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 91%, а у венесуэльских добровольцев, принявших одну и две дозы препарата, не возникло серьезных побочных эффектов. Об этом заявил врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, его выступление транслировалось на странице президента Венесуэлы Николаса Мадуро на YouTube.

«Есть сообщения о легких побочных эффектах — головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или смерть среди добровольцев не выявлены», — сказал Гарсиа.

По его словам, результаты исследования вакцины соответствуют данным, полученным в ходе испытаний этого препарата в странах, которые уже начали массовую вакцинацию «Спутником V» — России и Аргентине.

Гарсиа отметил, что для участия в клинических испытаниях российской вакцины в Венесуэле отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, а 40 добровольцев — две дозы.