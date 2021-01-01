Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн жителей Венесуэлы за 90 дней

В Венесуэле российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» за первые 90 дней 2021 года получат 10 млн человек. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, передает VTV.

«Венесуэле она [вакцина] будет бесплатно распространяться среди всего населения, проживающего в стране, будь то колумбийцы, португальцы, итальянцы, венесуэльцы», — заявил он.

Мадуро вновь отметил, что испытания российской вакцины в Венесуэле проходят очень хорошо, у нее не выявлены побочные эффекты. После завершения исследований в первом квартале 2021 года Венесуэла должна получить партию из 10 млн доз «Спутника V». Соглашение на поставку подписано сторонами 29 декабря.

В Венесуэле проходит третий этап клинических испытаний российского препарата. Первая партия вакцины прибыла в страну в начале октября. В исследованиях принимают участие 2 тыс. человек. Мадуро говорил, что среди них его сын Герра и старшая сестра Мария Тереза.