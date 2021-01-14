РФПИ обсудил с Венесуэлой производство «Спутник V» в стране

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) переговорил с властями Венесуэлы о поставках и производстве на территории республике российской вакцины «Спутник V». Об этом написала в Twiter вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

«По поручению президента Николаса Мадуро мы провели рабочую встречу в режиме видеоконференции с вице-президентом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по вопросам поставок и производства вакцины «Спутник V» в Венесуэле в первом квартале года», — указала она.

Минздрав Венесуэлы 13 января зарегистрировал российскую вакцину. «Спутник V» испытывают на добровольцах в республике с октября прошлого года, по заверениям венесуэльских властей, исследования показали обнадеживающий результат. Президент страны Николас Мадуро пообещал, что вакцина будет распространяться среди населения страны бесплатно.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Венесуэле выросло до 117 811 человек.