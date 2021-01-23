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Отравление Навального ,  
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СК в день протестов из-за Навального завел дело о призывах к митингам

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет возбудил несколько дел о призывах к массовым беспорядкам в день проведения несогласованных акций протеста в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток.

В Новосибирской области возбудили дело по по ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Следствие утверждает, что «неустановленные пользователи социальных сетей» опубликовали призывы к массовым беспорядкам, «сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста «#СвободуНавальному!» в Новосибирске».

Посты отправили на лингвистическую экспертизу, которая показала, что сообщения содержат деструктивные призывы по отношению к представителям власти, заявили в ведомстве.

Акции в поддержку Алексея Навального. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

При этом сотрудники СК задержали подозреваемого в распространении сообщений. Это 20-летний житель Новосибирска, он уже дал показания, говорится в сообщении СК.

По данным DonDay, в Ростове-на-Дону завели дело за призыв выйти на акцию в поддержку Навального. Такая же информация появилась у Telegram-канала «Апология протеста». Дело возбуждено по той же ч. 3 ст. 212 УК.

DonDay пишет, что призывы к участию в митинге распространял подросток в интернете. Издание ссылается на постановление об обыске, в котором говорится, что в сообщениях и видеообращениях подростка содержатся «лингвистические и психологические признаки» побуждения скрывать свое лицо во время протестов, в случае попыток задержания убегать, оказывать сопротивление.

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РБК направил запрос в пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

МВД России на своем сайте предупредило граждан, которые собираются принять участие в несанкционированных митингах, об ответственности за неповиновение закону. «МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По данным портала «ОВД-Инфо», суммарно в городах России на акциях в поддержку Навального были задержаны 863 человека (по данным на 15:50 мск).

В четверг, 21 января, СК возбудил первое уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам 23 января. Ведомство сообщило, что «неустановленное лицо» в Татарстане опубликовало призывы в интернете. «При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — говорилось в сообщении СК.

Днем позже возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Выходить на акции протеста 23 января призвали соратники оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января. На следующий день его арестовали на 30 суток. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил правила условного осуждения, в частности не отмечался у инспектора, в связи с чем ведомство требует заменить его условный срок на реальный.

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