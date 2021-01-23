СК в день протестов из-за Навального завел дело о призывах к митингам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет возбудил несколько дел о призывах к массовым беспорядкам в день проведения несогласованных акций протеста в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток.

В Новосибирской области возбудили дело по по ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Следствие утверждает, что «неустановленные пользователи социальных сетей» опубликовали призывы к массовым беспорядкам, «сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста «#СвободуНавальному!» в Новосибирске».

Посты отправили на лингвистическую экспертизу, которая показала, что сообщения содержат деструктивные призывы по отношению к представителям власти, заявили в ведомстве.

При этом сотрудники СК задержали подозреваемого в распространении сообщений. Это 20-летний житель Новосибирска, он уже дал показания, говорится в сообщении СК.