В МВД пообещали проверить все провокации на митингах
Полиция даст правовую оценку каждому факту провокаций, совершенных на несанкционированных акциях в российских городах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — предупредила она.
Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток, проходят 23 января в российских городах. По данным «ОВД-Инфо» на 13:50 мск, всего по стране задержаны 369 человек.