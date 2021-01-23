В МВД пообещали проверить все провокации на митингах

В Москве на Пушкинской площади, по оценке корреспондента РБК, еще до начала акции задержали 40 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 21 задержанном в столице.

Накануне ГУ МВД по Москве предупредило, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и провокационные действия со стороны их участников «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

Выходить на акции протеста россиян призвали соратники оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января. На следующий день его арестовали на 30 суток. ФСИН утверждает, что Навальный нарушил правила условного осуждения, в частности не отмечался у инспектора, в связи с чем ведомство требует заменить его условный срок на реальный.

