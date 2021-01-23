Экс-глава Раменского района Подмосковья попросил о суде присяжных

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, которого обвиняют в убийстве заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой, попросил о слушании его дела в суде присяжных. Об этом сообщил РБК его адвокат Артем Сарбашев.

«Мы направили ходатайство о том, чтобы дело рассматривал суд с участием присяжных заседателей, это было еще на стадии ознакомления с материалами дела», — уточнил он.

По мнению юриста, суд присяжных — одна из самых перспективных форм судопроизводства. Сарбашев отметил, что эта процедура имеет определенные сложности, однако позволяет надеяться на выгодный исход дела для его клиента. «Даже если там будет меньшее количество присяжных, шесть человек, все равно велика вероятность благоприятного исхода», — указал адвокат.

Экс-главу Раменского района задержали 31 мая 2019-го, позднее стало известно, что он досрочно покинул пост. По версии следствия, мужчина убил 39-летнюю знакомую, заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову. Она пропала в ночь на 2 мая 2019 года. Тело женщины нашли спустя два дня в ее собственном автомобиле, брошенном в лесополосе. По версии следствия, причиной убийства стали «личные неприязненные отношения» между Кулаковым и погибшей.