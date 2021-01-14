Американские эксперты оценили шансы на приговор Трампу

Дональд Трамп стал первым в истории президентом, дважды подвергшимся импичменту. Суд над республиканцем затянется по крайней мере на месяц, и есть большой шанс, что его признают виновным, считают опрошенные РБК эксперты

Дональд Трамп (Фото: Go Nakamura / Getty Images)

Во вторник утром по московскому времени палата представителей конгресса США вынесла импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Резолюция об отстранении его от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе десяти республиканцев. Еще 197 высказались против смещения Трампа. Это первый раз в истории США, когда президент подвергался импичменту дважды. Палата представителей в декабре 2019 года уже выносила импичмент Трампу, но на следующей стадии рассмотрения обвинений против него в сенате он был оправдан.

Теперь в сенате должен снова пройти суд над Трампом. Обвинительный приговор будет вынесен, если за это проголосуют 67 из 100 сенаторов. В таком случае Трамп лишится поста президента, если будет еще к этому времени его занимать. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл не собирается созывать сенаторов раньше официального срока их выхода из отпуска 19 января, а значит, на рассмотрение обвинений в адрес Трампа до инаугурации нового президента Джо Байдена не остается времени — она состоится 20 января. Однако рассмотрение обвинений в сенате может продолжаться и после того, как Трамп перестанет быть президентом. В этом случае сенаторы могут запретить ему занимать государственные посты в будущем.

Оппоненты Дональда Трампа считают, что его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса на прошлой неделе. Резолюция об этом была внесена в палату представителей. Третий раздел 14-й поправки к Конституции США запрещает лицу, участвовавшему в восстании или мятеже, занимать какой-либо пост, что и является основанием для импичмента, указано в резолюции. 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, пытаясь помешать утверждению результатов выборов, на которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Полиция и охрана конгресса применили оружие, в результате беспорядков погибли четыре человека.

Признают ли Трампа виновным в сенате

Шансы, что Трампу будет вынесен обвинительный приговор, равны 50% — весьма высокий показатель, учитывая, что до этого лидерам страны всегда выносился оправдательный приговор, сказал РБК профессор политических наук в Корнеллском университете Ричард Бенсел. «Представляется, и к этому, судя по всему, готовятся и демократы, что суд будет отложен на месяц или вроде того. К этому времени сторонники Трампа вряд ли успокоятся, но вот республиканцы в сенате получат больше времени, чтобы подумать над тем, как будет развиваться их дальнейшая карьера, над своими обязанностями [перед Конституцией]», — отметил эксперт. Главной задачей для демократов в таком случае станет не смещение Трампа с должности, а осуждение его поступков во время президентского срока. «Обвинительный приговор заблокирует ему возможность баллотироваться в президенты в будущем, что может быть сочтено как полезный фактор с точки зрения некоторых республиканцев», — пояснил Бенсел.