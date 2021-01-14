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Американские эксперты оценили шансы на приговор Трампу

Дональд Трамп стал первым в истории президентом, дважды подвергшимся импичменту. Суд над республиканцем затянется по крайней мере на месяц, и есть большой шанс, что его признают виновным, считают опрошенные РБК эксперты
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Go Nakamura / Getty Images)

Во вторник утром по московскому времени палата представителей конгресса США вынесла импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Резолюция об отстранении его от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе десяти республиканцев. Еще 197 высказались против смещения Трампа. Это первый раз в истории США, когда президент подвергался импичменту дважды. Палата представителей в декабре 2019 года уже выносила импичмент Трампу, но на следующей стадии рассмотрения обвинений против него в сенате он был оправдан.

Теперь в сенате должен снова пройти суд над Трампом. Обвинительный приговор будет вынесен, если за это проголосуют 67 из 100 сенаторов. В таком случае Трамп лишится поста президента, если будет еще к этому времени его занимать. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл не собирается созывать сенаторов раньше официального срока их выхода из отпуска 19 января, а значит, на рассмотрение обвинений в адрес Трампа до инаугурации нового президента Джо Байдена не остается времени — она состоится 20 января. Однако рассмотрение обвинений в сенате может продолжаться и после того, как Трамп перестанет быть президентом. В этом случае сенаторы могут запретить ему занимать государственные посты в будущем.

Оппоненты Дональда Трампа считают, что его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса на прошлой неделе. Резолюция об этом была внесена в палату представителей. Третий раздел 14-й поправки к Конституции США запрещает лицу, участвовавшему в восстании или мятеже, занимать какой-либо пост, что и является основанием для импичмента, указано в резолюции.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, пытаясь помешать утверждению результатов выборов, на которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Полиция и охрана конгресса применили оружие, в результате беспорядков погибли четыре человека.

Признают ли Трампа виновным в сенате

Шансы, что Трампу будет вынесен обвинительный приговор, равны 50% — весьма высокий показатель, учитывая, что до этого лидерам страны всегда выносился оправдательный приговор, сказал РБК профессор политических наук в Корнеллском университете Ричард Бенсел. «Представляется, и к этому, судя по всему, готовятся и демократы, что суд будет отложен на месяц или вроде того. К этому времени сторонники Трампа вряд ли успокоятся, но вот республиканцы в сенате получат больше времени, чтобы подумать над тем, как будет развиваться их дальнейшая карьера, над своими обязанностями [перед Конституцией]», — отметил эксперт. Главной задачей для демократов в таком случае станет не смещение Трампа с должности, а осуждение его поступков во время президентского срока. «Обвинительный приговор заблокирует ему возможность баллотироваться в президенты в будущем, что может быть сочтено как полезный фактор с точки зрения некоторых республиканцев», — пояснил Бенсел.

Суд состоится после инаугурации Байдена, и шанс на обвинительный приговор действительно есть, хотя наверняка судить об этом рано, заявил РБК эксперт американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимиллиан Хесс. «Причина, по которой демократы решили вынести Трампу импичмент, довольно очевидна: если не попытаться предпринять действия в отношении президента за такие действия [игнорирование Конституции, оспаривание итогов выборов], то это создает опасный прецедент, который может быть использован как правыми, так и левыми политиками в попытке сорвать мирную передачу власти», — указал он. По мнению Хесса, политики опасаются, что если никак не отреагировать на провокации Трампа, то потом будущие президенты могут позволить себе еще более откровенное неуважение к демократическим процедурам и конгрессу.

Главная интрига — пойдут ли республиканцы на то, чтобы вынести обвинение Трампу, констатировал Хесс. «Даже с учетом двух новых сенаторов [демократы победили на довыборах в Джорджии и получили перевес в сенате], которые приступят к работе после инаугурации Байдена, для приговора Трампу требуется поддержка еще 17 сенаторов-республиканцев. Учитывая имеющуюся информацию, я насчитал примерно пять сенаторов, которые указали, что могли бы так проголосовать [признать Трампа виновным]. Получить поддержку еще 12 сенаторов непросто, но шансы этого сейчас самые высокие, чем когда-либо в истории», — утверждает эксперт.

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Автор
Евгений Пудовкин
Дональд Трамп импичмент США Джо Байден
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