Доходы бизнеса Трампа из-за пандемии за год упали более чем на треть

Пандемия COVID-19 нанесла ущерб бизнесу бывшего президента США Дональда Трампа, тесно связанному с туризмом и недвижимостью. Трамп отчитался о подаренном ему Тимом Куком Mac Pro

Фото: Mark Lennihan / AP

Через несколько часов после ухода Дональда Трампа с поста президента США была опубликована его декларация об активах и доходах за минувший год. Bloomberg и The New York Times сравнили опубликованный документ с его декларациями за предыдущие годы и пришли к выводу, что доходы бизнеса Трампа, которые и так постепенно снижаются с момента его вступления в должность в 2017 году, за время пандемии COVID-19 упали более чем на треть.

Общий доход Trump Organization, которая управляет всеми активами Трампа, составил не менее $278 млн за отчетный период, что почти на 38% меньше, чем результаты 2019 года. Для сравнения: в декларации, опубликованной в начале президентского срока, Трамп зафиксировал доходы в размере более $528,9 млн.

Бизнес Трампа, который владеет отелями и гольф-клубами, сильно пострадал из-за отсутствия туристов вследствие пандемии коронавируса, поясняет Bloomberg.

Так, например, выручка отелей Трампа в Вашингтоне и Лас-Вегасе упала за год более чем наполовину — с $40,5 млн до $15,1 млн и с $23,3 млн до $9,2 млн соответственно. Выручка отеля Doral Golf Resort в Майами также упала до $44,2 млн с $77,2 млн годом ранее.

Доходы от продаж в магазинах Trump Tower в Нью-Йорке также упали после закрытия на период пандемии — с $849,3 тыс. до $166 тыс. Но при этом выросли онлайн-продажи расположенной в Нью-Йорке компании T Retail LLC: в 2020 году на онлайн-торговле организации Трампа удалось заработать $1,9 млн — это почти в два раза больше, чем годом ранее.