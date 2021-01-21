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Доходы бизнеса Трампа из-за пандемии за год упали более чем на треть

Пандемия COVID-19 нанесла ущерб бизнесу бывшего президента США Дональда Трампа, тесно связанному с туризмом и недвижимостью. Трамп отчитался о подаренном ему Тимом Куком Mac Pro
Фото: Mark Lennihan / AP
Фото: Mark Lennihan / AP

Через несколько часов после ухода Дональда Трампа с поста президента США была опубликована его декларация об активах и доходах за минувший год. Bloomberg и The New York Times сравнили опубликованный документ с его декларациями за предыдущие годы и пришли к выводу, что доходы бизнеса Трампа, которые и так постепенно снижаются с момента его вступления в должность в 2017 году, за время пандемии COVID-19 упали более чем на треть.

Общий доход Trump Organization, которая управляет всеми активами Трампа, составил не менее $278 млн за отчетный период, что почти на 38% меньше, чем результаты 2019 года. Для сравнения: в декларации, опубликованной в начале президентского срока, Трамп зафиксировал доходы в размере более $528,9 млн.

Бизнес Трампа, который владеет отелями и гольф-клубами, сильно пострадал из-за отсутствия туристов вследствие пандемии коронавируса, поясняет Bloomberg.

Так, например, выручка отелей Трампа в Вашингтоне и Лас-Вегасе упала за год более чем наполовину — с $40,5 млн до $15,1 млн и с $23,3 млн до $9,2 млн соответственно. Выручка отеля Doral Golf Resort в Майами также упала до $44,2 млн с $77,2 млн годом ранее.

Доходы от продаж в магазинах Trump Tower в Нью-Йорке также упали после закрытия на период пандемии — с $849,3 тыс. до $166 тыс. Но при этом выросли онлайн-продажи расположенной в Нью-Йорке компании T Retail LLC: в 2020 году на онлайн-торговле организации Трампа удалось заработать $1,9 млн — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Единственный же бизнес Трампа в сфере недвижимости, который не пострадал за время пандемии, — закрытый курорт с гольф-клубом Мар-а-Лаго во Флориде. Этот объект смог даже увеличить прибыль за год: c $21,4 млн годом ранее до $24,2 млн.

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Отдельно в декларации президента указаны подарки, которые получил Трамп в течение года. За последний год в должности главы государства Трамп принял подарков на сумму более $40 тыс. По американским законам, главы государства и члены их семей могут принимать подарки от граждан США, если у них нет конфликта интересов, уточняет Bloomberg.

Самый дорогой из подарков Трампа за последний год президентства — бронзовая статуя, изображающая морских пехотинцев США, поднимающих флаг на Иводзиме (сражение за остров произошло в 1945 году между войсками Японии и США). Ее подарил президент фонда The Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис, стоимость фигуры — $25,9 тыс.

Среди других дорогих подарков — Mac Pro за $5999 от гендиректора Apple Тима Кука (это первый произведенный компьютер на заводе в Остине, штат Техас) и бронзовая скульптура горы Рашмор от губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм ценой $1100. Также в 2020 году Трампу подарили два чемпионских пояса общей стоимостью $3645 — один от бойца UFC, другой от рестлера. А исполнительный председатель Ford Билл Форд-младший передал президенту США кожаный бомбер стоимостью $529.

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Традиционно американские президенты, у которых есть бизнес-интересы, приходя в Белый дом, передают свои компании в «слепой траст» или вовсе продают их. Закон не обязывает их это делать, но существует сложившаяся традиция: в последние 40 лет «слепыми трастами» пользовались Джимми Картер, Рональд Рейган, Билл Клинтон, оба Джорджа Буша, Барак Обама. Трамп отказался от этого подхода: Trump Organization сообщала, что управлять его бизнесом будут трое его взрослых детей — Дональд, Иванка и Эрик. NYT критиковала Трампа за то, что организационная структура управления трастом все еще оставляет ему возможность влиять на судьбу своих активов во время президентства.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Трампа составляет $2,45 млрд, что примерно на $500 млн меньше, чем когда он вступил в должность. Его здания обременены долгами на сумму более $1 млрд, большая часть которых подлежит погашению в ближайшие три года, отмечает Bloomberg.

Авторы
Наталья Демченко, Александр Кременсков
Дональд Трамп декларация доходы
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