Капитан сухогруза ответил на сообщения о розыске из-за взрыва в Бейруте

Борис Прокошев (справа) (Фото: Борис Прокошев)

Капитан судна Rhosus, которое перевозило селитру, ставшую причиной взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, Борис Прокошев запросил у краснодарского отделения национального центрального бюро Интерпола информацию о том, находится ли он в международном розыске. Об этом Прокошев сообщил РБК.

«Мне важно, чтобы меня не было в списке Интерпола. Я хотел бы даже, чтобы здесь наши власти провели расследование, чтобы определили, есть моя вина или нет. Если нет, то чтобы сообщили в Интерпол, что я не виноват, и попросили бы удалить из списков», — сказал Прокошев.

Прокошев считает, что его вины в случившемся нет.

Взрыв в бейрутском порту произошел 4 августа 2020 года. Более 5 тыс. человек пострадали, тысячи зданий были повреждены. По данным ливанских властей, взорвалась аммиачная селитра. Ее перевозило из Грузии в Мозамбик судно Rhosus, принадлежащее российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.