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Общество ,  
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Капитан сухогруза ответил на сообщения о розыске из-за взрыва в Бейруте

Борис Прокошев (справа)
Борис Прокошев (справа) (Фото: Борис Прокошев)

Капитан судна Rhosus, которое перевозило селитру, ставшую причиной взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, Борис Прокошев запросил у краснодарского отделения национального центрального бюро Интерпола информацию о том, находится ли он в международном розыске. Об этом Прокошев сообщил РБК.

«Мне важно, чтобы меня не было в списке Интерпола. Я хотел бы даже, чтобы здесь наши власти провели расследование, чтобы определили, есть моя вина или нет. Если нет, то чтобы сообщили в Интерпол, что я не виноват, и попросили бы удалить из списков», — сказал Прокошев.

Прокошев считает, что его вины в случившемся нет.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Взрыв в бейрутском порту произошел 4 августа 2020 года. Более 5 тыс. человек пострадали, тысячи зданий были повреждены. По данным ливанских властей, взорвалась аммиачная селитра. Ее перевозило из Грузии в Мозамбик судно Rhosus, принадлежащее российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

В 2013 году судно остановилось в порту Бейрута из-за неполадок на борту, после проверки Rhosus запретили покидать порт, поскольку владелец не оплатил портовые сборы. Местные власти конфисковали груз за неуплату. Причиной возгорания селитры назвали сварочные работы.

12 января национальное информационное агентство Ливана NNA передало, что Интерпол объявил в розыск владельца и капитана судна. 22 января Генпрокуратура сообщила РБК, что в ведомство не поступал запрос о выдаче Гречушкина и Прокошева. Более того, поскольку оба — граждане России, выдаче они не подлежат.

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