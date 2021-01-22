Генпрокуратура исключила выдачу россиян по делу о взрыве в Бейруте

Последствия взрыва в порту Бейрута, Ливан, 5 августа 2020 года (Фото: Marwan Tahtah / Getty Images)

В Генпрокуратуру со стороны других стран не поступали запросы о выдаче россиян Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева в связи с делом о взрыве в порту Бейрута в августе прошлого года, и российские граждане не подлежат выдаче. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принимая во внимание, что Гречушкин И.В. и Прокошев Б.Н. являются гражданами Российской Федерации, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории Российской Федерации по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи», — добавили в ведомстве.

12 января национальное информагентство Ливана NNA сообщило, что Интерпол объявил в розыск владельца и капитана судна, с которого была конфискована селитра в порту Бейрута. Капитаном судна Rhosus был Прокошев, а проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Гречушкин — его владельцем. Кроме того, в розыске, по данным агентства, оказался португалец, торговавший нитратами.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Было повреждено множество зданий, пострадали более 5 тыс. человек. 5 августа ливанские власти заявили, что взорвалась аммиачная селитра, которую в сентябре 2014 года конфисковали с Rhosus.