СМИ сообщили о розыске Интерполом двух россиян по делу о взрыву в Бейруте

Интерпол объявил в розыск владельца и капитана судна Rhosus, которое перевозило груз селитры в порт Бейрута, сообщает национальное информагентство Ливана NNA. В августе 2020 года селитра, которая хранилась в порту, взорвалась, в результате погибли около 200 человек.

В сообщении NNA не называются имена россиян, которых объявили в розыск.

После взрыва стало известно, что судно принадлежало Игорю Гречушкину, а капитаном был Борис Прокошев.

Также в розыск объявили португальца, торговца нитратами, сообщает NNA.