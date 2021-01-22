Сенаторы назвали «позитивным известием для всего мира» планы США по СНВ-3

Константин Косачев и Андрей Климов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Члены Совета Федерации в разговоре с РБК позитивно оценили предложение Белого дома продлить договор о ядерном сдерживании (СНВ-3) на пять лет.

«Руководители России на протяжении последних нескольких лет пыталась объяснить Вашингтону, что продление СНВ в том виде, в котором оно существует, является обоюдным интересом. Это не интерес сугубо российский, нам это не меньше и не больше нужно, чем самим Соединенным Штатам. Поскольку наши две страны контролируют порядка 95% всего ядерного боевого потенциала мира, то понятно, что в мире два основных интересанта. Потенциалы наши приблизительно равны. Этот паритет сдерживается за счет соглашения СНВ. Это один из документов, который позволяет от страшной линии, очень опасной для всего человечества, отойти хотя бы на четверть шага», — заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он напомнил, что ранее Москва предлагала бывшей администрации президента США Дональда Трампа продлить СНВ-3 на год, пока не начались новые переговоры по ядерному соглашению.

«Сейчас из Вашингтона мы получаем сигналы о продлении на пять лет. Предложение вроде как похожее. Американцы, видимо, чтобы не подписывать предложение, которое внес Путин, вносят свое. Тут дело наших и американских переговорщиков найти решение», — считает сенатор.

Тем не менее Климов назвал известие «позитивным для всего мира» и отметил, что новый президент США Джо Байден в отличие от Трампа более опытен в международных делах. «Он, ненавидя Россию, я так уверен, понимает, что со стратегическими наступательными вооружениями шутки плохи», — добавил сенатор.