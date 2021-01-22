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Сенаторы назвали «позитивным известием для всего мира» планы США по СНВ-3

Константин Косачев и Андрей Климов
Константин Косачев и Андрей Климов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Члены Совета Федерации в разговоре с РБК позитивно оценили предложение Белого дома продлить договор о ядерном сдерживании (СНВ-3) на пять лет.

«Руководители России на протяжении последних нескольких лет пыталась объяснить Вашингтону, что продление СНВ в том виде, в котором оно существует, является обоюдным интересом. Это не интерес сугубо российский, нам это не меньше и не больше нужно, чем самим Соединенным Штатам. Поскольку наши две страны контролируют порядка 95% всего ядерного боевого потенциала мира, то понятно, что в мире два основных интересанта. Потенциалы наши приблизительно равны. Этот паритет сдерживается за счет соглашения СНВ. Это один из документов, который позволяет от страшной линии, очень опасной для всего человечества, отойти хотя бы на четверть шага», — заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он напомнил, что ранее Москва предлагала бывшей администрации президента США Дональда Трампа продлить СНВ-3 на год, пока не начались новые переговоры по ядерному соглашению.

«Сейчас из Вашингтона мы получаем сигналы о продлении на пять лет. Предложение вроде как похожее. Американцы, видимо, чтобы не подписывать предложение, которое внес Путин, вносят свое. Тут дело наших и американских переговорщиков найти решение», — считает сенатор.

Тем не менее Климов назвал известие «позитивным для всего мира» и отметил, что новый президент США Джо Байден в отличие от Трампа более опытен в международных делах. «Он, ненавидя Россию, я так уверен, понимает, что со стратегическими наступательными вооружениями шутки плохи», — добавил сенатор.

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Политика
Джо Байден

«Я считаю, что это очень важная позиция, хорошо, что она совпала с позицией, которую изначально отстаивала наша страна — максимальное продление, и пока можно говорить о том, что не выдвигается никаких условий. Если это так, то это оптимальный сюжет в развитии данного вопроса», — сказал РБК председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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В то же время политик отметил, что для него остается непонятной процедура ратификации продления договора о ядерном вооружении. «Я опасаюсь того, что, если ратификация потребуется, это встретит сопротивление в конгрессе США, даже при том понимании, что там большинство настроено в пользу Байдена. В этом случае идет речь о сотрудничестве с нашей страной, и они совершенно точно не склонны поддерживать какие ни было хорошие сценарии на российском направлении», — пояснил сенатор.

Косачев выразил надежду, что удастся найти «юридически чистую конструкцию», не требующую одобрения со стороны парламента.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что продление СНВ-3 на пять лет отвечает интересам Вашингтона, учитывая сегодняшнюю напряженность в отношениях между Россией и США. Сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений также поддержал Пентагон.

Автор
Майя Бобенко
новости СНВ США ядерное вооружение Джо Байден Совет Федерации
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