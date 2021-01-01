Россия призвала США продлить ДСНВ «на благо всего мира»

Вид на здание посольства России в Вашингтоне (Фото: Mark Wilson / Newsmakers)

Россия призвала США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) во благо двух стран и всего мира. Об этом сообщается в комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в Facebook.

«Мы призываем сторону США использовать то, что осталось до пятого февраля, чтобы сохранить ДСНВ на благо наших двух стран и всего мира», — говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что договор является последней двусторонней договоренностью, прозрачно ограничивающей крупнейшие ядерные арсеналы. По мнению российской стороны, договор СНВ также играет важную роль в укреплении «взаимной прозрачности и предсказуемости».

Дипломаты указывают, что к декабрю 2020 года Россия и США провели 328 инспекций ракетных баз, подводных лодок и бомбардировщиков, а также обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии стратегических наступательных вооружений.