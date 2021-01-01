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Политика ,  
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Россия призвала США продлить ДСНВ «на благо всего мира»

Вид на здание посольства России в Вашингтоне
Вид на здание посольства России в Вашингтоне (Фото: Mark Wilson / Newsmakers)

Россия призвала США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) во благо двух стран и всего мира. Об этом сообщается в комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в Facebook.

«Мы призываем сторону США использовать то, что осталось до пятого февраля, чтобы сохранить ДСНВ на благо наших двух стран и всего мира», — говорится в сообщении.

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В посольстве напомнили, что договор является последней двусторонней договоренностью, прозрачно ограничивающей крупнейшие ядерные арсеналы. По мнению российской стороны, договор СНВ также играет важную роль в укреплении «взаимной прозрачности и предсказуемости».

Дипломаты указывают, что к декабрю 2020 года Россия и США провели 328 инспекций ракетных баз, подводных лодок и бомбардировщиков, а также обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии стратегических наступательных вооружений.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению ядерного вооружения начал действовать с 2011 года. Его действие заканчивается в феврале 2021 года.

В октябре специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон предлагает «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы. Однако Путин предложил продлить действие СНВ-3 «без всяких условий» еще как минимум на год. Американская сторона обвинила Москву в срыве сделки.

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Позднее Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала обеих стран, чтобы продлить СНВ на один год. Позднее, 18 декабря, Биллингсли заявил, что американская сторона несколько раз предлагала встретиться для обсуждения продления договора, но российский МИД отказался.

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