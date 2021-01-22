Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия

Задержан один из штурмовавших здание Капитолия, который избил полицейского хоккейной клюшкой. Об этом отчиталось отделение федерального бюро расследований (ФБР) в Детройте.

Задержанный Майкл Фой обвиняется по пяти статьям: незаконное проникновение в государственное учреждение, воспрепятствование официальным мероприятиям и органам правосудия, нападение на офицера полиции, сообщничество в противоправных действия и препятствие заседанию Конгресса.

Согласно следственным данным министерства юстиции, Фой атаковал сотрудника полиции хоккейной клюшкой.