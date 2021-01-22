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Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия

Задержан один из штурмовавших здание Капитолия, который избил полицейского хоккейной клюшкой. Об этом отчиталось отделение федерального бюро расследований (ФБР) в Детройте.

Задержанный Майкл Фой обвиняется по пяти статьям: незаконное проникновение в государственное учреждение, воспрепятствование официальным мероприятиям и органам правосудия, нападение на офицера полиции, сообщничество в противоправных действия и препятствие заседанию Конгресса.

Согласно следственным данным министерства юстиции, Фой атаковал сотрудника полиции хоккейной клюшкой.

Прокуроры заявили о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов
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Фото:Emily Elconin / Reuters

Атака на Капитолий состоялась 6 января. Сторонники Трампа не согласны с итогами президентских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден. В результате атаки работа конгресса была прервана на несколько часов. При штурме погибла из протестующих погибла одна женщина и один сотрудник полиции. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу Байдена.

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