Полиция заявила о четырех погибших в столкновениях на Капитолии

В результате столкновений в районе здания Конгресса США в Вашингтоне с участием сторонников Дональда Трампа погибли четыре человека. Об этом, как передает Reuters, заявил руководитель департамента полиции Вашингтона.

Среди погибших есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Ранее полиция подтвердила гибель женщины, которая была в числе ворвавшихся в здание конгресса США сторонников Дональда Трампа.

Согласно сообщению полиции, в связи с беспорядками были задержаны 52 человека.

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