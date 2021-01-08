Полиция Капитолия опровергла сообщения о смерти пострадавшего офицера

Полиция Капитолия США опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сообщения СМИ относительно смерти сотрудника полиции Капитолия неверны. Хотя несколько сотрудников были ранены и госпитализированы вчера, ни один сотрудник полиции Капитолия не умер», — заявили в ведомстве.

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