Прокуроры заявили о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов
Участники беспорядков в Вашингтоне 6 января намеревались «захватить и убить выборных должностных лиц», говорится в ходатайстве федеральных прокуроров, пишет The New York Times.
Речь идет о деле против жителя Аризоны Джейкоба Чансли, который, как отмечает NYT, стал одной из самых заметных фигур в штурме Капитолия благодаря фотографии в Конгрессе с обнаженной грудью, в меховой шапке с рогами и с копьем.
«Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц», — утверждается в документе.
Прокуроры отметили, что в зале заседаний Конгресса Чансли поднялся на трибуну и оставил записку с угрозами в адрес вице-президента страны Майкла Пенса. «Это вопрос времени, справедливость наступает», — говорилось в послании.